ترامب يؤكد قرب خروج قوات بلاده من سوريا وخارجيته تنفي علمها بأي خطط في هذا الشأن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، في أوهايو، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا "وتترك الآخرين يهتمون بالأمر".

وقال الرئيس الأمريكي أثناء الإعلان عن هذه الخطوة المفاجئة: "نحن هناك لسبب واحد، وهو والتخلص من داعش ، والعودة إلى المنزل"، مضيفا: "نحن لسنا هناك لأي سبب آخر ولقد حققنا هدفنا إلى حد كبير".

وأضاف ترامب أن تنظيم "داعش" تمت هزيمته، مشيرا إلى الولايات المتحدة في حاجة إلى الدفاع عن حدودها وإعادة بناء البنية التحتية "المتهالكة".

من جانبها نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون لديها أي معلومات بشأن خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، تعقيبا على تصريح ترامب: "ليس لدي علم بذلك ... لن أعلق على شيء أنا لم أسمعه".

المصدر: وكالات

نادر همامي