ماكرون: عمليتنا العسكرية في سوريا كانت شرعية وفي إطار المجتمع الدولي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن العمليات العسكرية في سوريا كانت شرعية وفي إطار المجتمع الدولي.

وأكد الرئيس الفرنسي أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال العملية في سوريا أصابت أهدافها، مشيرا إلى أن العملية في سوريا نجحت على الصعيد العسكري.

وبين ماكرون في حوار مع صحفيي قناة "بي إم إف" وموقع "ميديا بارت"، أن باريس وحلفائها لم يعلنوا الحرب على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفاد الرئيس الفرنسي بأن القوات الفرنسية استهدفت 3 مواقع للأسلحة الكيميائية، مضيفا في السياق أن باريس تلقت أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وبخصوص التواجد الأمريكي العسكري في سوريا، كشف الرئيس الفرنسي أن ترامب أعلن منذ 10 أيام أنه يريد الانسحاب من سوريا و"أقنعناه بالبقاء"، مضيفا أنهم أقنعوه على أن تقتصر الضربات في سوريا على المواقع الكيميائية فقط.

واعتبر أن حل الأزمة السورية يتطلب التعاون مع روسيا وتركيا وإيران

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، نفذت في وقت مبكر من فجر السبت 14 أبريل، عدوانا ثلاثيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

المصدر: وكالات