لمحات من القمة العربية الـ29 في الظهران بالسعودية

اختتم الزعماء العرب، يوم الأحد 15 أبريل، قمتهم الـ29 بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

ونجحت هذه القمة بلفت الأنظار قبل انعقادها وخلال سيرها وببيانها الختامي:

وفيما يلي نسجل أهم الملاحظات:

شهدت أكبر حضور للقادة العرب منذ قمة قصر "أنشاص" بمصر عام 1946 (16 زعيما من أصل 22)

تغيب 6 زعماء عن القمة لأسباب مختلفة، هم ملك المغرب الذي حضر إلى المملكة لتأدية مناسك العمرة دون حضوره القمة، الرئيس السوري بشار الأسد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلطان عمان قابوس بن سعيد، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

لم تعقد القمة العربية في قلب العاصمة الرياض بل في الظهران، المنطقة القريبة من إيران (155 ميلا).

استمرت القمة 5 ساعات ونصف فقط.

لم يتم التطرق إلى الأزمة الخليجية خلال أعمال القمة.

المصدر: وكالات