الملك سلمان يسمي القمة العربية الـ29 "قمة القدس"

انطلقت اليوم الأحد في مدينة الظهران السعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية سلم الملك الأردني عبد الله الثاني، رئاسة القمة للعاهل السعودي.

العاهل الأردني عبد الله الثاني:

القدس الشرقية عاصمة الأراضي الفلسطينية

نؤكد على الحق الأبدي للفلسطينيين والعرب المسلمين في القدس

القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونؤكد حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه

سخرنا خلال رئاستنا القمة الماضية كل جهودنا لخدمة القضايا العربية وخاصة الفلسطينية

الفلسطينيون دعاة سلام وعلينا الوقوف معهم في صمودهم لتحقيق دولتهم

نبارك للعراقيين انتصارهم على تنظيم "داعش" الإرهابي

قمنا بدعم جميع المبادرات السياسية لتسوية الأزمة السورية للحد من التصعيد في سوريا

أستانا ليست بديلا عن جنيف في التسوية السورية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز:

القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونؤكد تمسكنا بحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه

القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية

نؤكد على ضرورة حل الأزمة اليمنية ووصول المساعدات الإنسانية

ملتزمون بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله

نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية

دعم مؤسسات الدولة الشرعية والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية

نجدد إدانتنا الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة ونرفض تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية

نرحب بما توافقت عليه الآراء حول القمة العربية آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:

الأزمات المشتعلة في المنطقة تزعج كل عربي.. واستمرارها يضعفنا جميعا

دعم الرئيس الفلسطيني أمر ضروري

النظام السوري يتحمل مسؤولية كبيرة في انهيار الوطن العربي وفقدان الكرامة

إيران دعمت ميليشيات وعصابات مارقة في اليمن لتهديد أمن السعودية

أمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين:

الدول العربية تنبهت منذ وقت مبكر لآفة الإرهاب

ندين استهداف السعودية وأراضيها ومواطنيها بصواريخ الحوثي ومن يمده بالسلاح

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد:

الأمن لا يزال بعيد المنال عن عدد من الدول العربية

العرب مطالبون ببذل جهود مضاعفة لحل أزمات المنطقة

الدول العربية مطالبة بدراسة آليات العمل المشترك وتحديد الخلل

المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة مع الأزمة السورية

الكويت لم ولن تترد في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا لتخفيف المعاناة على شعبها

نتمنى للعراق النجاح في تنظيم الانتخابات القادمة

نشيد بدور التحالف العربي في دعم الشرعية اليمنية

قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس مخالف للشرعية الدولية

نأمل في نجاح الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الليبية

نؤكد ضرورة التزام إيران بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

مصير الشعب السوري ومستقبله بات رهنا للعبة الأمم وتوازنات القوى الإقليمية والدولية

دول عربية تواجه للمرة الأولى منذ تأسيسها تهديدات لوجودها

جيش دولة أجنبية موجود على أراضي دولتين عربيتين

دول إقليمية تحاول إنشاء مناطق نفوذ لها في الدول العربية

الحق العربي في القدس ثابت وأصيل وغير قابل للمساومة

خطر التنظيمات الإرهابية والكيانات الطائفية يهدد دولا عربية عدة

آمل أن يعود البعض من الواقفين على الجانب الخاطئ من التاريخ عن دعمهم للإرهاب

الحفاظ على وحدة اليمن ووحدة ليبيا مسؤوليتنا

لا يجب السماح باتخاذ الانقسام الفلسطيني ذريعة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي

مصر لن تقبل بقصف عناصر يمنية الأراضي السعودية

لا مستقبل في اليمن إلا بحل سياسي

نطالب بتحقيق دولي شفاف حول استخدام أسلحة محرمة في سوريا

سوريا أرض عربية ولا يجوز حلّ الأزمة فيها إلا وفقا للشعب السوري

لقد آن الأوان لوقف نزيف الدم السوري

الإرهاب خطر تواجهه كل الدول العربية

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مواجهة مخططات مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني

القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب المركزية

الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة:

الدول العربية بحاجة لمزيد من التكاتف لمواجهة التدخلات الخارجية

متمسكون بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

رئاسة السعودية للقمة ستعود بالخير على تعزيز الأمن القومي العربي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

القدس تشهد هجمة استيطانية غير مسبوقة بدعم من الإدارة الأمريكية

إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل جعلها طرفا في الصراع وليست وسيطا

الحديث عن خطة سلام أمريكية بات أمرا غير ذي مصداقية

القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين

لم نرفض المفاوضات يوما واستجبنا لجميع المبادرات التي قدمت لنا

حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الحكومة ورئيس جهاز المخابرات

مساعينا لتحقيق المصالحة وتوحيد أرضنا وشعبنا لم ولن تتوقف

لم ولن نتخلى عن شعبنا في غزة وقدمنا نصف موازنتنا الحكومية لشعبنا في غزة

سنعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري على أرض فلسطين لتعزيز صمود شعبنا وتمتين جبهتنا الداخلية

طرحنا في شباط الماضي خطة سلام في مجلس الأمن تستند في الأساس إلى المبادرة العربية

خطة السلام تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام عام 2018 وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات جادة

سنواصل الصمود والبناء دفاعا عن فلسطين وعاصمتها القدس ومقدساتها وحق شعبنا في الحرية والاستقلال

نؤكد ضرورة الدعوة لتشجيع زيارة القدس وفق ما أقره مجلس الجامعة العربية

المصدر: وكالات

أحمد باديان