السعودية تتبرع بـ 200 مليون دولار للأوقاف في القدس وللأونروا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن السعودية ستتبرع بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج دعم الاوقاف الإسلامية في القدس، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لوكالة الأونروا.

وأستهل الملك السعودي كلمته أمام مؤتمر القمة العربي الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة الضهران السعودية، بتسمية القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين بـ"قمة القدس".

وتابع العاهل السعودي قائلا :" فليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعا"، مشددا أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة".

وبدأت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

المصدر:وكالات

علي الخطايبة