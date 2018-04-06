طائرات حربية سورية تستأنف قصف دوما ردا على نيران "جيش الإسلام"

أفادت وكالة "سانا"السورية بأن الطيران الحربي يشن غارات على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية ردا على مصادر النيران التي يطلقها مسلحو تنظيم "جيش الإسلام".

وذكرت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أن مسلحي"جيش الإسلام" وبعد عرقلة اتفاق دوما قصفوا المدنيين المتواجدين عند ممر مخيم الوافدين الغوطة الشرقية، وضاحية الأسد السكنية في حرستا بعدد من القذائف ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين وتكبد خسائر مادية.

وأشار المصدر إلى أن مسلحي "جيش الإسلام" يعرقلون اتفاق دوما ويرفضون إخراج المختطفين المحتجزين لديهم.

واستأنف الطيران الحربي الحكومي قصف المدينة التي تعد آخر معقل للمعارضة المسلحة بالغوطة، بعد عرقلة الاتفاق حول خروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما إلى مدينة جرابلس بريف حلب، علما أنه تم إخراج 3 دفعات من عناصر "جيش الإسلام وأفراد عائلاتهم من المدينة خلال الأيام الماضية.

المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا