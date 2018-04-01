اتفاق دوما لرحيل "جيش الإسلام" من الغوطة إلى جرابلس يدخل حيز التنفيذ

أفادت مراسلتنا في العاصمة السورية ببدء تنفيذ اتفاق رحيل مسلحي "جيش الإسلام" من مدينة دوما في ريف دمشق، إلى جرابلس في ريف حلب شمال غربي البلاد.

وأضافت أن 3 حافلات تستعد لنقل أول دفعة من المسلحين هذه الليلة إلى جرابلس، علما بأن الممر المعتمد لخروج المسلحين هو معبر مخيم الوافدين الذي خرج عبره عشرات آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية في الأسابيع الماضية.

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ولفتت مراسلتنا إلى أن ما يميز اتفاق دوما عن باقي الاتفاقات في بلدات الغوطة، هو تضمينه "ملف المخطوفين"، حيث يوجد آلاف المخطوفين في سجون دوما إلى الآن منذ سبع سنوات ومن جميع المحافظات السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وكالة "سانا" عن وجود أنباء حول التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس شمالي حلب، وتسوية أوضاع من يتبقى من عناصره، وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين لديه، إضافة إلى جثامين قتلى القوات الحكومية، وأسلحته الثقيلة والمتوسطة، وعودة كامل مؤسسات الدولة إلى المدينة.

من جهته، نفى محمد علوش، رئيس المكتب السياسي الخارجي في تنظيم "جيش الإسلام"، اتفاق "جيشه" مع الحكومة السورية والشرطة الروسية على إجلاء عناصره عن دوما إلى جرابلس، مشددا على أن لجنة التفاوض أعلنت الاتفاق على إخراج الحالات الإنسانية فقط إلى الشمال السوري مع استمرار وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + وكالات

متري سعيد