طهران تنتقد تصريحات ولي العهد السعودي وتصف سياسة المملكة تجاه إسرائيل بـ"العار"

هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية تصريحات الأخير في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" الأمريكية.

وقال قاسمي إن تصريحات ولي العهد السعودي "ناجمة عن السذاجة والرغبة الصبيانية، وتعبر عن أن النظام السعودي المعتدي والكيان الإسرائيلي الغاصب لديهما مصالح وأعداء مشتركين مثل إيران".

وأضاف المسؤول الإيراني إن "تصريحات ولي العهد السعودي تنم عن إنه لم يقرأ التاريخ ولا علم له بالجغرافيا، وهو غير مدرك لتطلعات شعبه وأحرار العالم".

واعتبر أن "السياسة السعودية الجديدة تجاه إسرائيل عار كبير عليها"، مضيفا أنها "ستؤدي إلى إذلال واضعيها وستقودهم إلى نهاية مشؤومة".

واتهم قاسمي السعودية بـ "التملق للكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "أطماع بن سلمان بالسلطة تحولت إلى مرض عضال ومزمن".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "طهران تحذر من أي مؤامرة جديدة في المنطقة تتمثل في بث الفرقة بين الشعوب الإسلامية وإيجاد ودعم الجماعات الإرهابية بهدف تهميش القضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني، وجعل المنطقة أكثر أمنا للكيان الصهيوني الغاصب".

المصدر: RT + وكالات