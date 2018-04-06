محمد بن سلمان: أخرجنا إيران من إفريقيا بنسبة 95%

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة نجحت في إخراج النفوذ الإيراني من إفريقيا بنسبة تجاوزت 95%.

وذكر بن سلمان، في حديث أدلى به لمجلة "تايم" الأمريكية، أن نفس الأمر ينطبق على آسيا، واليمن، والعراق، وهو ما برهن عليه قيام 70 ألف مشجع برفع علم العراق والسعودية معا في مباراة كرة القدم التي جرت بين المنتخبين.

ونوه بأن "أي مشكلة في الشرق الأوسط ستجد لإيران يدا بها، فالتدخل الإيراني ظهر في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان، أما الدول التي شهدت استقرارا نسبيا مثل مصر والسودان والأردن والكويت والبحرين فلم تكن لإيران يد بها"، على حد تعبيره.

وشدد الأمير على أن المشكلة ليست فقط بين إيران والسعودية، بل بين إيران والسعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين واليمن، والعديد من الدول في شتى أنحاء العالم، لذلك فإن "السعودية تطمح إلى ضمانة أنه مهما كانت خطط إيران فهي ستبقى داخل حدودها".

وتعرض ولي العهد السعودي، في سياق الحوار، إلى مسألة السلاح النووي الإيراني، قائلا: "إننا لن نبدأ بفعل أي شيء قبل أن تعلن إيران عن امتلاكها سلاحا نوويا، ولا شك في أننا نقوم بتجهيز جيشنا، ونمتلك جيشا قويا ومجهزا على أعلى مستوى، وإذا ما نظرنا إلى الجودة والحجم، فإن السعودية تملك أفضل جيش".

وأوضح سبب عدم اعتبار أن إيران تشكل تهديدا للملكة قائلا: "ببساطة لأنها ليست من ضمن الدول الإسلامية الخمس الأكبر في المجال الاقتصادي، كما أن حجم الاقتصاد السعودي يبلغ ضعف نظيره الإيراني، فضلا عن أن الاقتصاد السعودي ينمو أسرع بمرتين أو ثلاث مرات من الاقتصاد الإيراني، كما أن الاقتصاد الإماراتي والمصري والتركي أكبر من الاقتصاد الإيراني، ونفس الأمر ينطبق على الجيش، فهم ليسوا من ضمن الخمسة جيوش الكبرى في الشرق الأوسط، لذا فهم متخلفون بشكل كبير".

المصدر: Time

رُبى آغا