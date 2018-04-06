مقتل 20 فلسطينيا خلال أسبوع في غزة.. والصليب الأحمر يندد

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات ضد إسرائيل على حدود قطاع غزة، ليرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 20 شخصا منذ نهاية الشهر الماضي.

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وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، عن عميق قلقها حيال الخسائر البشرية الناتجة عن العنف الذي اندلع على الحدود بين غزة وإسرائيل، ولاسيما عدد الإصابات المرتفع.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة فابريس إدوارد: "تبرهن الخسائر البشرية على أهمية أن تتخذ كل الجهات جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الأذى وتقليل عدد الضحايا بين صفوف المدنيين".

وأضاف: "بينما ندرك مخاوف إسرائيل الأمنية، إلا أنه من الملزم ألا تستخدم القوة المميتة إلا كملاذ أخير وعندما لا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال صونا للأرواح".

إلى ذلك، وصل مئات الفلسطينيين إلى منطقة الحدود، اليوم الجمعة، استعدادا لمظاهرة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ اليوم الأول من الاحتجاجات.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا يستمر 6 أسابيع نصبوا فيه خياما على امتداد السياج الأمني لحدود القطاع، الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني، وتسيطر عليه حركة "حماس".

المصدر: وكالات

رُبى آغا