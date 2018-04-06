 
مباشر

مقتل 20 فلسطينيا خلال أسبوع في غزة.. والصليب الأحمر يندد

أخبار العالم العربي

مقتل 20 فلسطينيا خلال أسبوع في غزة.. والصليب الأحمر يندد
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2ry

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات ضد إسرائيل على حدود قطاع غزة، ليرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 20 شخصا منذ نهاية الشهر الماضي.

إقرأ المزيد
غزة الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بواسطة طائرة مسيرة شرق مدينة غزة

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، عن عميق قلقها حيال الخسائر البشرية الناتجة عن العنف الذي اندلع على الحدود بين غزة وإسرائيل، ولاسيما عدد الإصابات المرتفع.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة فابريس إدوارد: "تبرهن الخسائر البشرية على أهمية أن تتخذ كل الجهات جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الأذى وتقليل عدد الضحايا بين صفوف المدنيين".

وأضاف: "بينما ندرك مخاوف إسرائيل الأمنية، إلا أنه من الملزم ألا تستخدم القوة المميتة إلا كملاذ أخير وعندما لا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال صونا للأرواح". 

إلى ذلك، وصل مئات الفلسطينيين إلى منطقة الحدود، اليوم الجمعة، استعدادا لمظاهرة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ اليوم الأول من الاحتجاجات.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا يستمر 6 أسابيع نصبوا فيه خياما على امتداد السياج الأمني لحدود القطاع، الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني، وتسيطر عليه حركة "حماس".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
بث مباشر.. إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة في غزة