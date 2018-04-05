الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بواسطة طائرة مسيرة شرق مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الخميس، عن مقتل مواطن شرق مدينة غزة، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاقه النار الليلة صوب فلسطيني يزعم أنه مسلح قرب حدود قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمقتل مواطن شرق غزة، مشيرا إلى أنه لم يجر التعرف على هويته بعد في مجمع الشفاء الطبي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان له، إنه استخدم في استهداف الفلسطيني طائرة مُسيرة، فيما لم يقدم أية معلومات عن أي إصابة وقعت جراء إطلاق النار.

ويتهم القائمون على مسيرة العودة الكبرى القوات الإسرائيلية، باختلاق روايات، وذرائع لاستهداف طابع الفعاليات السلمية التي يشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين الفلسطينيين.

المصدر: أ ف ب