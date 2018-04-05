ولي العهد السعودي يزور فرنسا

يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا في 9 و10 أبريل بهدف البحث في شراكة استراتيجية فرنسية - سعودية جديدة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس.

وجاء في بيان نشره "الإليزيه": "نأمل بتعاون جديد يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة".

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وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي سيبحثان الأزمات الإقليمية والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وقال الإليزيه إن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة خاصة إلى فرنسا قبل أن يبدأ الاثنين زيارته الرسمية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واستبعد الإليزيه أن يتخلل الزيارة توقيع عقود، وشدد في المقابل على "رؤية جديدة" للتعاون مع السعودية.

وذكرت مصادر مواكبة للزيارة لوكالة "فرانس برس" أن محادثات ولي العهد السعودي ستركز على الشؤون الثقافية والاستثمارات والحرب في اليمن.

من الجدير بالذكر أن ابن سلمان التقى ماكرون قبل أشهر في مطار الرياض قبيل توجه الأخير إلى أبوظبي على خلفية الأزمة التي رافقت إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض.

المصدر: أ ف ب