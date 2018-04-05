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محمد بن سلمان يرغب بالتعاون مع "والت ديزني"

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يرغب بالتعاون مع
واس
محمد بن سلمان وروبرت بوب ألن إيجر
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بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني" روبرت بوب ألن إيجر، سبل التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.

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والتقى بن سلمان، ألن إيجر، أمس الأربعاء، في مقر إقامته بلوس أنجلوس، وتم استعراض الفرص التي توفرها السعودية، والبنى التحتية، والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها "والت ديزني"، وفرص جذبها للمملكة.

وحضر اللقاء سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد .

المصدر: واس

رُبى آغا

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