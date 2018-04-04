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وزير الدفاع الإيراني لـ RT: ندعو القوى التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة دمشق إلى الخروج فورا

وزير الدفاع الإيراني لـ RT: ندعو تركيا لتسوية قلقها الأمني في شمال سوريا مع حكومة دمشق

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإيراني لـ RT: ندعو تركيا لتسوية قلقها الأمني في شمال سوريا مع حكومة دمشق
RT
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يتبع..

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