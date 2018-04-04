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وزير الدفاع الإيراني لـ RT: ندعو القوى التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة دمشق إلى الخروج فورا
وزير الدفاع الإيراني لـ RT: ندعو تركيا لتسوية قلقها الأمني في شمال سوريا مع حكومة دمشق
تاريخ النشر:
04.04.2018
|
18:36 GMT
|
آخر تحديث:
04.04.2018
|
18:42 GMT
|
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