المدفعية التركية تقصف معبرا حدوديا بين العراق وسوريا
Reuters Khalil Ashawi
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قصفت المدفعية التركية معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وسوريا وهو يقع في قضاء زاخو محافظة دهوك في كردستان العراق.
وأفاد مراسلنا في الشمال السوري بأن القوات التركية استهدفت قبل ذلك حاجزاً لقوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من قرية خراب رشك على طريق قرية سيمالكا أقصى شمال شرق سوريا، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر قوات الأسايش.
وتم إغلاق معبر فيشخابور (سيمالكا) قبل تعرضه للقصف بسبب قربه من مناطق تابعة لمدينة زاخو جرى قصفها بالمدفعية التركية اليوم.
المصدر: RT
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