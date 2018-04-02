رسميا.. فوز ساحق للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حصول الرئيس، عبدالفتاح السيسي، على 97.08% من مجموع أصوات الناخبين، في انتخابات الرئاسة، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الرسمية.

وأوضح رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، خلال المؤتمر، أن السيسي حصل على 21 مليونا و835 ألف صوت من أصل 24 مليونا و97 ألف صوت صحيح​​​. فيما حصل منافسه، موسى مصطفى موسى، على 656 ألف صوت، في انتخابات بلغت نسبة الإقبال عليها 41%.

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وذكر إبراهيم، أن الانتخابات كانت الأولى التي تجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنها جرت "بالشكل اللائق لمصر ومكانتها بين دول العالم المتحضر".

وكانت الانتخابات الرئاسية المصرية، جرت في خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس الماضي، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، داخل البلاد في 26 و27 و28 من نفس الشهر.

المصدر: وكالات