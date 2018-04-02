رسميا.. كم صوتا نال السيسي في انتخابات الرئاسة؟

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا عصر اليوم الاثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتعقد الهيئة المؤتمر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وستعلن الهيئة عن إجمالي أعداد المصوتين والأصوات الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة، واسم الفائز الذي سيتولى حكم مصر لمدة 4 سنوات حتى عام 2022، في الانتخابات التي تنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

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ووفقا للقانون والجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 يناير الماضي انتهت مدة عملية تلقي الطعون والبت فيها، دون أن تتسلم الهيئة أي طعون على قرارات اللجنة العامة، فيما يتعلق بعمليات الفرز والتجميع.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المصرية حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين بنسبة 92% من جملة أصوات الناخبين مقابل 3% لمنافسه موسى مصطفى موسى، حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية أن 23 مليون ناخب صوتوا لصالح السيسي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله