التقديرات الأولية تشير إلى فوز كاسح للسيسي بولاية ثانية

بيّنت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 92% من جملة أصوات الناخبين مقابل 3 % لمنافسه موسى مصطفى موسى.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ نحو 23 مليون صوت، من أصل 25 مليونا تم الإدلاء بها، فيما يصل عدد المتمتعين بحق التصويت إلى 60 مليون مواطن.

وأوضحت بوابة أخبار اليوم الحكومية أن النتائج الأولية أظهرت فوز السيسي بحصوله على نحو 21.5 مليون صوت، في حين حصل منافسه موسى على أكثر من 700 ألف صوت.

وبدأت عملية الفرز مساء الأربعاء فور إغلاق اللجان في العاشرة مساء مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل.

وقبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أظهرت مؤشرات تناقلتها وسائل الإعلام عدم وجود إقبال كبير من الناخبين على التصويت.

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ومددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع ساعة إضافية معللة ذلك بأن تقلبات الطقس حالت دون وصول جميع الناخبين الراغبين بالتصويت إلى مراكز الاقتراع في الوقت المناسب.

وتنافس على الرئاسة مرشحان هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، وموسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد" الليبرالي، فيما تغيّب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.

المصدر: وكالات

أحمد باديان