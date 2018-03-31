نتنياهو يشيد بجيشه بعد مواجهات غزة ومقتل فلسطينيين

أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جيشه عقب المواجهات التي اندلعت عند حدود غزة في "يوم الأرض" وسقط أثناءها قتلى ومئات الجرحى من الفلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين.

وقال نتنياهو في تصريح: "أحيي جنودنا الذين يدافعون عن حدود الدولة ويسمحون لمواطنينا بالاحتفال بهدوء بعيد الفصح (اليهودي). إسرائيل تعمل بحزم من أجل حماية سيادتها وأمنها".

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين توجهوا أمس الجمعة على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن "مسيرة العودة الكبرى".

وأكدت وزارة الصحة في القطاع مقتل 17 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية وجرح مئات آخرين، في يوم هو الأكثر دموية منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في العام 2014.

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المصدر: وكالات