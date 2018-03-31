غداة "يوم الأرض" الدامي.. الرصاص الإسرائيلي الحي يلاحق الفلسطينيين

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المستمرة منذ أمس الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن 6 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص حي، أطلقته القوات الإسرائيلية خلال مواجهات وقعت قرب الشريط الحدودي الفاصل شرقي قطاع غزة.

وفي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس في الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية، إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه خلال قيادته مركبة عند مدخل القرية الرئيسي.

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وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وتأتي هذه الإصابات، عقب يوم دام شهده قطاع غزة، استخدمت فيه القوات الإسرائيلية الأسلحة النارية الفتاكة والدبابات، ما أسفر عن مقتل 16 فلسطينيا وجرح أكثر من 1400 آخرين.

المصدر: وكالات

إياد قاسم