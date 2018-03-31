بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على ظهور الفلسطينيين في غزة

نشر نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت فيديو، يكشف لحظة مقتل فلسطيني برصاصة في ظهره أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة خلال مسيرات يوم الأرض في قطاع غزة.

وفي الفيديو، يبدو كيف أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص على شاب أعزل أثناء ابتعاده عن السياج الحدودي، رغم عدم تشكيله أي خطر على القوات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن التسجيل المنشور "يكشف عدم صحة مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا الرصاص الحي فقط للدفاع عن النفس".

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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين منليس، قد اعتبر أن "مسيرات العودة الكبرى" بمناسبة يوم الأرض، هي "نشاط إرهابي تقوده حركة حماس"، مضيفا أن "استخدام الرصاص الحي كان دقيقا، وتم توجيهه فقط لمن حاولوا مسّ السياج الحدودي".

المصدر: arab48.com

إياد قاسم