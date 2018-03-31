غزة تشيّع ضحايا "يوم الأرض"

بدأ أهالي قطاع غزة اليوم السبت بتشييع جثامين ضحايا مسيرات يوم الأرض في مواكب جنائزية حاشدة شاركت فيها التنظيمات العسكرية.

ونقلت وكالة "معا" عن أبو المعتصم الناطق باسم كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني أن الشعب لن ينسى حقوقه والحقوق لا تسقط بالتقادم، وقال: "نحن في كتائب عبد القادر الحسيني الجناح المسلح لحركة فتح نقول إننا سرنا في كل المسارات والصبر ينفد ولا يبقى لآخر دقيقة".

تشييع جثامين ضحايا يوم الأرض في غزة pic.twitter.com/Bb43KLhp1F — rt غزة (@saedswerky_RT) 31 марта 2018 г.

وعمّ الإضراب الشامل اليوم السبت أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية حدادا على ضحايا مواجهات قطاع غزة الذين سقطوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال مسيرات يوم الأرض.

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يذكر أن 16 فلسطينيا قتلوا وأصيب 1416 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخان يونس والبريج وغزة.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله