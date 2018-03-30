نتنياهو يمنع أعضاء الكنيست من اقتحام الأقصى حتى منتصف يونيو

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية حتى منتصف يونيو القادم بسبب التوتر الأمني، بحسب صحيفة "هآرتس".

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فقد أفاد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء، بأنه "يتعين على أعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة المسجد الأقصى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب التوتر الأمني".

كما نقلت الصحيفة عن رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، يولي أدلشتاين قوله، إنه ينبغي على أعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة الحرم الشريف (المسجد الأقصى) في المستقبل المنظور، بسبب الأوضاع الأمنية الحالية المتقلبة.

وأضاف أدلشتاين: "من أجل مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، يجب علينا جميعا التحلي بضبط النفس والصبر".

وفي هذا السياق قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون في وقت سابق من الشهر الماضي، إن "اقتحامات أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي للمسجد الأقصى، قد تشعل فتيل التوتر في مدينة القدس الشرقية".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونيته نقل مقر سفارة الولايات المتحدة إليها من تل أبيب.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة