ولي العهد السعودي يلتقي ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، وخاصة "دعم إيران للحوثيين".

وأكد بن سلمان لممثلي الدول الكبرى، أثناء استقبالهم في مقر إقامته بنيويورك، على ضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي وكذلك اتفاق الأمم المتحدة.

ودعا ولي العهد السعودي المجتمع الدولي للضغط على إيران اقتصاديا وسياسيا بشأن الاتفاق النووي لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

#ولي_العهد يدعو المجتمع الدولي للضغط على #إيران اقتصادياً وسياسياً بشأن الاتفاق النووي لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة. #الإخبارية | وول ستريت جورنال pic.twitter.com/RChd8aXUWn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وقال بن سلمان: "نؤكد من جديد التزام المملكة العربية السعودية بميثاق الأمم المتحدة، والتعاون الكبير بينهما".

وحضر اللقاء السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية عادل الجبير ومندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

المصدر: الرياض