ليبرمان وآزينكوت يحذران المشاركين في "مسيرات العودة" من المغامرة بحياتهم

حذّر وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، من المغامرة بحياتهم في حال اقترابهم من الشريط الحدودي المحيط بقطاع غزة، وهددا بقمعهم بعنف.

ووجه ليبرمان رسالة إلى أهالي القطاع على موقعه في "تويتر"، كتب فيها: "قيادة حماس تغامر بحياتكم".

الى سكان قطاع غزة :

قيادة حماس تغامر في حياتكم. كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر. انصحكم مواصلة حياتكم العادية والطبيعية وعدم المشاركة في الاستفزاز. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 30 марта 2018 г.

كما توعد آيزنكوت باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، إذا ما حاولوا اجتياز الجدار الإلكتروني في محيط قطاع غزة، أو إلحاق الضرر بالبنى التحتية العسكرية في المنطقة.

ونشرت القوات الإسرائيلية جنودها وآلياتها على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة في حالة استنفار قصوى تخوفا من مسيرات العودة الكبرى.

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وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي إيزنكوت سيشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي آلاف الجنود من ألوية المدرعات و"جولاني" و"هناحال" و"غفعاتي"، إضافة إلى جنود من وحدات جمع المعلومات الاستخبارية الميدانية، ووحدات تابعة لسلاح الجو والوحدات الخاصة، كما مدّ الأسلاك الشائكة على السياج الحدودي.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الجنود الإسرائيليين تدربوا على مواجهة سيناريوهات خطرة، مثل عملية تنفذها حركة حماس عبر الأنفاق أو فوق الأرض، أو إطلاق نيران القناصة من غزة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله