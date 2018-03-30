تمديد الهدنة لاستكمال رحيل "فيلق الرحمن" عن الغوطة الشرقية
Reuters OMAR SANADIKI
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قرر المركز الروسي للمصالحة في سوريا تمديد "الهدنات الإنسانية" لإتمام عملية إجلاء من تبقى من مسلحي "فيلق الرحمن" من عربين في الغوطة الشرقية إلى إدلب شمالي البلاد.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إلى أن خروج عناصر "فيلق الرحمن" من عربين مستمر منذ 24 مارس الجاري، بموجب الاتفاق المبرم بين مركز المصالحة وقيادة التنظيم.
وخرج 7002 من المسلحين وأفراد عائلاتهم في 129 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب أمس الخميس، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم من عربين منذ بداية العملية 31915 شخصا.
وتقوم الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر السوري بتأمين الحافلات على امتداد مسار رحلتهم إلى الشمال.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
متري سعيد
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