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الجيش التركي يتكبد خسائر لافتة في الأرواح جنوب شرق البلاد

أخبار العالم العربي

الجيش التركي يتكبد خسائر لافتة في الأرواح جنوب شرق البلاد
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قتل 5 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون بهجوم لحزب العمال الكردستاني في محافظة سعرد جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما على قاعدة عسكرية تركية في منطقة إيروه الريفية التابعة لبلدة سرت في محافظة سعرد جنوب شرقي تركيا، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة سبعة آخرين، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله 

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