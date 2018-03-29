مقتل 4 من القاعدة بضربة أمريكية في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن مقتل أربعة من عناصر القاعدة في ضربة نفذتها القوات الجوية الأمريكية في اليمن.

وقال البنتاغون في بيان: "الضربة وجهت لفرع القاعدة في اليمن، والذي يعرف بـ(القاعدة في الجزيرة العربية)، بالقرب من محافظة البيضاء".

وذكر البيان أنه "لم يصب أي مدني في الضربة، وأن الغارة هي السابعة من نوعها هناك خلال الشهر الجاري".

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وتصدت قوات النخبة الحضرمية لهجوم على نقطة مفرق العقيق بوادي حجر غرب المكلا، ولقي فيه العشرات من تنظيم القاعدة مصرعهم فيما قتل 10 جنود من قوات النخبة وأصيب أربعة آخرون.

ويقود التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عملية "الفيصل" ضد تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

المصدر: رويترز