مراسلنا: مقتل 10 من جنود النخبة الحضرمية باليمن بهجوم مسلح للقاعدة

قال مراسل RT، اليوم الأربعاء، إن 10 من جنود النخبة الحضرمية باليمن قتلوا في هجوم مسلح نفذه عناصر من تنظيم القاعدة.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات النخبة الحضرمية تصدت لهجوم على نقطة مفرق العقيق بوادي حجر غرب المكلا، لقي فيه العشرات من تنظيم القاعدة مصرعهم فيما قتل عشرة جنود من قوات النخبة وأصيب أربعة آخرون.

من المهم الإشارة إلى أن قوات النخبة الحضرمية ولواء بارشيد المنضوية في لواء الشرعية والتحالف العربي، حررت في شهر فبراير آخر معقل لتنظيم "القاعدة" في وادي المسيني في محافظة حضرموت، شرق اليمن.

وسيطرت قوات النخبة الحضرمية ولواء بارشيد على كامل وادي المسيني الذي يربط بين مدن الساحل الحضرمي بمدن الوادي، حيث كان التنظيم يسيطر على الوادي ويتخذ منه مكانا للتدريب وانطلاق عملياته إلى مدن حضرموت وشبوة التي يربطها وادي المسيني.

وتأتي هذه العملية عقب انطلاق عملية "الفيصل" بقيادة التحالف العربي والإمارات ضد تنظيم القاعدة في حضرموت شرقي اليمن.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية