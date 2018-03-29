قتلى في هجوم على قوات يمنية تشرف عليها الإمارات

أفادت وكالة رويترز، بمقتل 9 جنود على الأقل، من قوات يمنية أنشأتها الإمارات ضمن التحالف العربي، في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني قوله في تصريح، إن خمسة من المسلحين قتلوا أيضا، خلال الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش عسكرية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء خارج المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

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ووفقا للقائد العسكري المحلي، هشام الجابري، فإن أربعة جنود آخرين على الأقل من قوات النخبة الحضرمية أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع في منطقة تدعى وادي حجر.

المصدر: رويترز