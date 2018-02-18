27 قتيلا في اشتباكات بين القوات اليمنية ومسلحي القاعدة

قتل 8 جنود و19 من مسلحي تنظيم القاعدة في اشتباكات وقعت جنوبي اليمن، في وقت يشن فيه الجيش اليمني هجوما كبيرا على مناطق تمركز التنظيم.

وأعلنت مصادر عسكرية أن الاشتباكات وقعت أثناء العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم (الفيصل)، والتي بدأت الجمعة لتطهير مناطق تقع في صحراء حضرموت من تنظيم القاعدة.

وقال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني: "توجد عمليتان متزامنتان الأولى في وادي المسني غرب المكلا والثانية في وادي عمد"... "أحكمنا السيطرة على وادي المسني، ولم يتبق سوى فلول يتم ملاحقتها في مناطق مجاورة للوادي"، حيث كان يتحصن نحو 40 عنصرا من مسلحي القاعدة.

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والمكلا هي أكبر مدينة يمنية من حيث عدد السكان تقع تحت سيطرة تنظيم القاعدة بين عامي 2015 و2016، قبل أن يحررها الجيش والميليشيات العسكرية المتحالفة معه.

وتشن القوات الخاصة، التي تلقت تدريباتها على أيدي الإمارات، القوة الرئيسية مع السعودية في التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية، هجوما عسكريا منذ الجمعة الماضي للقضاء على خلايا القاعدة في محافظة حضرموت.

المصدر: أ ف ب