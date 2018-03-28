غوتيريش يوجه شكرا للسعودية والإمارات على مساعدتهما اليمن

شكر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السعودية والإمارات لتقديمهما ثلث مجموع المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن في عام 2018، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمنظمة الأممية اليوم.

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وناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بين سلمان، الوضع في اليمن، حيث تواصل قوات التحالف الذي تقوده الرياض عملية عسكرية منذ 3 سنوات.

والتزمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المساهمة بمبلغ 930 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ولذلك "أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لهما". وقال تقرير المنظمة الأممية:"هذا المبلغ يغطي تقريبا ثلث مبلغ الـ 2.96 مليار دولار اللازم لتنفيذ خطة المساعدات الإنسانية لليمن في 2018".

ويحتاج للمساعدات الإنسانية في اليمن أكثر من 22 مليون شخص في البلاد التي يجتاحها الفقر والكوليرا والحروب.

وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يقدم المانحون الآخرون مبلغ 2 مليار دولار المتبقي في مؤتمر المانحين حول اليمن في جنيف في 3 أبريل المقبل.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس