بالصور.. الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على 5 أنفاق لـ"داعش"

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من العثور على 5 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة وادي الكصب بناحية الشورة جنوبي الموصل، كان التنظيم يستخدمها للتنقل والاختباء.

وتقوم الجهات المختصة بتدمير وطمر هذه الأنفاق.

على صعيد متصل أكد مصدر مطلع لـRT، على أن استخبارات الفرقتين 14 و6 العراقيتين، نفذتا عملية استباقية نوعية، استنادا إلى معلومات دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار وفي منطقة المنصور وسط بغداد، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب.

المصدر: RT