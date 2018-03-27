الإمارات: ثانية واحدة كانت تفصلنا عن كارثة أثناء اعتراض طائرتينا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أن ثانية واحدة فقط كانت تفصل الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين عن حصول كارثة أثناء اعتراضهما من قبل مقاتلتين قطريتين.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن هيئة الطيران قولها إن "مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة".

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وأشارت الهيئة إلى أن "مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري أن الإمارات لا تنوي تغيير مسارات رحلاتها المدنية. وقال في حديث لوكالة "رويترز"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "ليست لدينا خطط في الوقت الراهن".

البحرين تدين "تصرفات قطر اللامسؤولة"

من جهتها، دانت البحرين ما وصفته بـ "تصرفات دولة قطر اللامسؤولة" تجاه الحركة الجوية المدنية، مؤكدة دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية: "تدين مملكة البحرين بشدة اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الجوي الذي يقع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران".

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وأضاف البيان أن البحرين "تؤكد أن تكرار هذه التصرفات الاستفزازية يعكس إصرارا واضحا من دولة قطر على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية، وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

هذا، وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الاثنين عن اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين إماراتيتين بشكل خطير في المجال الجوي تحت إدارة البحرين. وأكدت أنها سترفع شكوى بخصوص الحادث إلى منظمة الطيران المدني الدولية، واصفة تصرفات المقاتلتين القطريتين بـ "الاستفزازي".

من جانبها، نفت قطر اعتراض مقاتلاتها لطائرات إماراتية، مؤكدة التزامها بمعايير سلامة الملاحة الجوية.

المصدر: صحيفة "الاتحاد"، وكالات

أنطون زوييف