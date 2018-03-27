الدوحة تنفي اعتراض طائرتين مدنيتين إماراتيتين

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الثلاثاء، ما ورد في بيان هيئة الطيران المدني الإماراتية بشأن اعتراض قطر لطائرتين مدنيتين إماراتيتين في مجال جوي يقع تحت إدارة مملكة البحرين

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وأكدت الهيئة القطرية على التزام دولة قطر بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية للملاحة الجوية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، دانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات "اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين"، منددة "بالعمل الاستفزازي" الذي قالت إنه ليس الأول، وإنما سبقته واقعتان مماثلتان، أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي، التابعة للأمم المتحدة.

كذلك، أكدت دائرة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، وقوع الحادثة يوم الاثنين، وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من طراز "إيرباص 320"، كانت متجهة من الفجيرة إلى روما، ما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى.

المصدر: وكالات

رُبى آغا