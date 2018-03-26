الإمارات تدين اقتراب مقاتلات قطرية من طائرتين مدنيتين إماراتيتين قرب البحرين

دانت هيئة الطيران المدني الإماراتية، الاثنين، اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين، بحسب ما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

كما دانت التصرفات اللا مسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وقالت الهيئة الإماراتية، في بيان، إن ذلك إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وأكدت هيئة الطيران أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقته عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بشأنهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وأفادت الإمارات بأن قائد إحدى الطائرتين المدنيتين أجرى مناورات في الجو لتفادي الاصطدام بالمقاتلتين القطريتين.

وشددت أبوظبي على حق الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون الدولي.

#عاجل..

الهيئة العامة للطيران المدني إذ تدين في بيانها مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي#مصدرك_الأولpic.twitter.com/sMNl7y14PM — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) 26 марта 2018 г.

المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية