مقتل 18 داعشيا بينهم قياديون باشتباكات مع الجيش العراقي

كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 18 داعشيا بينهم قياديون أجانب في عملية أمنية كبيرة ومداهمات في إحدى قرى جنوب الموصل شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري، إن القوات العراقية قتلت اليوم 18 داعشيا في حملة مداهمة لقرية كنعوص التابعة لناحية حمام العليل على بعد نحو 20 كم جنوب مدينة الموصل.

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وصرح المصدر أن القوات الأمنية عثرت على مدافع وصواريخ تابعة لـ"داعش" في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة على الحدود مع سوريا.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، الاثنين، بمقتل وإصابة 3 جنود عراقيين في اشتباكات شرقي قضاء الشرقاط (280 كم عن بغداد).

وأكد المصدر أن جنديين اثنين قتلا، يوم الاثنين، وأصيب ثالث في اشتباكات بين عناصر "داعش" وقوة من الجيش العراقي كانت تقوم بعمليات دهم وتفتيش شرقي قضاء الشرقاط، شمالي مدينة تكريت.

وأوضح أن قوة من الجيش تعرضت ظهر الاثنين إلى إطلاق نار كثيف من أحد الأودية شرقي القضاء.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن القوة ردت على مصدر النيران، مشيرا إلى أنها لم تقتحم المكان في انتظار وصول تعزيزات مدرعة لاقتحامه، خشية وجود عدد كبير من عناصر "داعش" واحتمال تعرض القوات لخسائر إضافية.

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هذا وما تزال القوات الأمنية العراقية تقوم بعمليات دهم وتفتيش في محيط الشرقاط بحثا عن عناصر "داعش"، الذين يشنون هجمات متكررة ضدها وضد المدنيين.

يذكر أن تنظيم "داعش" يقوم بين فترة وأخرى بنصب نقاط أمنية وهمية على طريق بغداد كركوك، حيث تمكن من قتل عدد من المواطنين وعناصر الأمن، فيما طالب عدد من المسؤولين رئيس الوزراء بتنفيذ عملية عسكرية لفرض الأمن على الأرض.

جدير بالذكر أن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، أعلنا في 11 مارس الجاري، إطلاق عملية أمنية لتطهير ناحية الرياض، بقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، من جيوب تنظيم "داعش"، علما أن بغداد أعلنت تحرير الحويجة من قبضة "التنظيم" في أكتوبر 2017.

من المهم الإشارة إلى أن العراق أعلن في 10 ديسمبر 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش" بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم.

المصدر: وكالات