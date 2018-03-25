العراق.. مقتل 5 من عناصر حشد الحويجة في هجوم جنوب غربي كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأحد، بأن خمسة من حشد قضاء الحويجة قتلوا بهجوم مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن عناصر من تنظيم "داعش" نصبوا كمينا مسلحا قرب قرية دغيلة بين ناحية الرياض الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، مما أدى إلى مقتل 5 من عناصر حشد الحويجة.

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وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية ردت على المهاجمين الذين فروا إلى مناطق نائية.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت المكان ونقلت الجثث إلى الطب العدلي.

يذكر أن تنظيم "داعش" يقوم بين فترة وأخرى بنصب نقاط أمنية وهمية على طريق بغداد كركوك، حيث تمكن من قتل عدد من المواطنين وعناصر الأمن، فيما طالب عدد من المسؤولين رئيس الوزراء بتنفيذ عملية عسكرية لفرض الأمن على الطريق.

جدير بالذكر أن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، أعلنا في 11 مارس الجاري، إطلاق عملية أمنية لتطهير ناحية الرياض، بقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، من جيوب تنظيم "داعش"، علما أن بغداد أعلنت تحرير الحويجة من قبضة "التنظيم" في أكتوبر 2017.

من المهم الإشارة إلى أن العراق أعلن في 10 ديسمبر 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش" بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات