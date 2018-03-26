المخابرات السعودية: أزمة قطر أصغر من أن نناقشها في واشنطن

في تصريح جديد شديد اللهجة من مسؤول سعودي، موجه إلى قطر، قال نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، إن الأزمة القطرية أقل من أن نناقشها مع الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول التعرض إلى الأزمة القطرية في واشنطن بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، قال عسيري إن "العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية، وحين نتحدث عن الازدهار والاقتصاد، هناك العديد من القضايا أهم من الأزمة القطرية، فهي أصغر من أن نناقشها في مثل تلك الاجتماعات في الولايات المتحدة".

وأكد اللواء عسيري، أن "الاتفاق القائم بيننا وبين أصدقائنا في واشنطن يقضي بمواصلة العمل سوياً، من أجل استقرار المنطقة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تحاول تصدير أفكارها خارج الحدود".

هذا وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، قد قال الخميس الماضي، في سلسلة تغريدات إن الرياض "لا يضرها تآمر دولة لا تتجاوز مساحتها أحد أحيائها، هي رياض سلمان بن عبد العزيز الذي أعطاكم أكثر من فرصة لتقويم سلوككم والبعد عن مراهقتكم، مضيفا: "الرياض مشغولة عنكم ولستم من أولوياتها".

وجاءت تغريداته تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، التي قال فيها "إن الحل دائماً كان في الرياض عندما كانت لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان يؤخذ في الاعتبار".

المصدر: عكاظ

نادر همامي