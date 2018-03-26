وزير قطري يعلق على زيارة الأمير تميم لموسكو

قال وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، إن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو، ستشكل محطة هامة في تطور العلاقات بين روسيا وقطر.

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وأكد الوزير في تصريح صحفي بأن "زيارة الأمير لمتحف تريتياكوف تدل على تطور كبير في العلاقات بين روسيا وقطر، وليس فقط في المجال الثقافي".

وأوضح الوزير أنه خلال هذه السنة سيتم تنظيم أكثر من 30 نشاطا ثقافيا في كلا البلدين.

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السورية والوضع في اليمن والقضية الفلسطينية.

المصدر: وكالات

نادر همامي