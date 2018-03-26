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أمير قطر يستهل زيارته لموسكو بجولة في متحف للفنون

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أمير قطر يستهل زيارته لموسكو بجولة في متحف للفنون
Sputnik RIA Aleksandre Poliakov
متحف ترتياكوف
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زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى روسيا، زار اليوم الاثنين متحف تريتياكوف للفنون في موسكو.

وتأتي الزيارة في إطار مهرجاني "سنة قطر في روسيا وسنة روسيا في قطر".

واطلع أمير قطر على المعرض الدائم لمتحف تريتياكوف في موسكو. وكانت أمينة المتحف (تاتيانا غورودكوفا) بصحبة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى زيارته للمتحف حيث أهدت له لوحة فنية بريشة حفيد الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين (غليب دياتشينكو) المصاب بمتلازمة داون.

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أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يصل إلى موسكو، وفي استقابله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأورط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف أمير قطر في موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

ورد الأمير القطري بالتعبير عن الشكر الجزيل على هذه الهدية وأعرب عن أطيب تمنياته.

ويتوقع أن يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في النصف الثاني من اليوم محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتناول القضايا الملحة للأجندة الدولية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

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