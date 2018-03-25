أمير قطر في موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة عمل من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وذكرت وسائل إعلام قطرية رسمية أن طائرة آل ثاني هبطت في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو، وكان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، وعدد من كبار المسؤولين الروس، وكذلك فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا.

وكان الكرملين أعلن الجمعة الماضي أن محادثات الرئيس مع أمير دولة قطر ستجري في 26 من الشهر الجاري في موسكو.

وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان، إلى أن اللقاء سيتناول بحث سبل تطوير التعاون بين روسيا وقطر في المجالات الاقتصادي والتجاري والإنساني، إلى جانب القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية.

بدوره، قال سفير دولة قطر لدى موسكو، فهد بن محمد العطية، إن بوتين وآل ثاني سيبحثان ملفات إقليمية عدة من بينها سوريا واليمن وفلسطين.

وذكر الدبلوماسي أن زعيمي البلدين سيتناولان أيضا تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والسياحة والطاقة والتعاون العسكري، إضافة إلى فعاليات العام الثقافي "قطر روسيا 2018".

يذكر أن أحدث زيارة لأمير قطر إلى موسكو كانت في يناير عام 2016، حين التقى الرئيس الروسي واتفقا على التعاون بين الدولتين في مجال ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة، وفي التحضير لاستضافة روسيا وقطر مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2018 و2022 على التوالي.

المصدر: وسائل إعلام قطرية + وكالات

رفعت سليمان