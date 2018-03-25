سفير قطر: بوتين سيبحث مع الأمير تميم بن حمد ملفات سوريا واليمن وفلسطين

قال سفير دولة قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيبحثان ملفات إقليمية، من بينها سوريا واليمن والقضية الفلسطينية.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" ذكر الدبلوماسي أن زعيمي البلدين سيبحثان أيضا تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والسياحة والطاقة والتعاون العسكري، إضافة إلى فعاليات العام الثقافي "قطر روسيا 2018".

إقرأ المزيد

وذكر السفير أن الوفد القطري يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وكذلك وزراء الطاقة والثقافة والمالية، ورئيس جهاز قطر للاستثمار، ومسؤولين آخرين.

وكانت الرئاسة الروسية أفادت سابقا بأن المحادثات التي سيجريها فلاديمير بوتين مع أمير قطر، في 26 مارس، ستتناول التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين الدولتين، بالإضافة إلى بحث الطرفين الملفات الملحة من الأجندة الدولية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف