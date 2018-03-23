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الكرملين: بوتين وأمير قطر يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والأجندتين الدولية والإقليمية

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين وأمير قطر يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والأجندتين الدولية والإقليمية
Alexei Nikolskiy
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - يناير 2016
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ستجري في 26 من الشهر الجاري في موسكو.

وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان، إلى أن محادثات القمة ستتناول بحث سبل تطوير التعاون بين روسيا وقطر في المجالات الاقتصادي والتجاري والإنساني، إلى جانب القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية.

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وذكّر المكتب الإعلامي للكرملين بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيصل العاصمة الروسية في زيارة عمل.

و أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس بوتين سيلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع القادم.

يذكر أن أحدث زيارة لأمير قطر إلى موسكو كانت في يناير عام 2016، حين التقى الرئيس الروسي واتفقا على التعاون بين الدولتين في مجال ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة، وفي التحضير لاستضافة روسيا وقطر مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2018 و2022 على التوالي.

المصدر: تاس

قدري يوسف

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