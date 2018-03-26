دول عربية تستنكر الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

عبرت مجموعة من الدول العربية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجمات الصاروخية الحوثية على المملكة العربية السعودية.

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ودان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في رسالة بعثها إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الهجمات، مشيرا إلى أن "هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية".

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها للهجمات، وأكدت على وقوفها التام إلى جانب المملكة، كما طالبت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات.

بدورها، دانت البحرين بشدة الحادث، مؤكدة على وقوفها في صف واحد مع المملكة في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب، وعلى جميع المستويات.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها، مجددا رفض بلاده "لهذه الاعتداءات الآثمة التي تروع المدنيين وتستهدف استقرار السعودية".

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من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة، وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، على أن "هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة إنما يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أعلن فجر اليوم الاثنين، عن إطلاق 7 صواريخ من اليمن على السعودية، ما أسفر عن مقتل مقيم واحد وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا