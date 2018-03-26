شاهد.. منظومات الدفاع الجوي السعودية تتصدى لصواريخ الحوثيين في سماء المملكة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لتصدي منظومات الدفاع الجوي السعودية في سماء المملكة للصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون من اليمن على العاصمة الرياض مساء أمس.

ونشرت قنوات تتابع الشأن الحربي على تطبيق تيلغرام مشاهدا تظهر صاروخا باليستيا قيل إنه كان متجها إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إلا أنه سقط فوق منطقة لم تحدد، بعد إصابته بصاروخ باتريوت سعودي.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

المصدر: RT