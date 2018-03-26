الحوثي: مستعدون لمزيد من التضحيات في سبيل مواجهة التحالف

أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي عن استعداد مقاتليه لبذل مزيد من "التضحيات" في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية.

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وقال الحوثي، أمس الأحد، في كلمة متلفزة: "لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة كرامة وحاضر ومستقبل"، مضيفا: "نحن نؤمن بأنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان الظالم".

وتابع الحوثي موجها تحذيرا إلى دول التحالف العربي: "قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية للعدو، وبطائراتنا المسيرة التي تصل إلى مدى بعيد، وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية".

وقال: "بعد 3 أعوام انكشفت الأمور على نحو غير مسبوق ليرى الجميع أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال". واتهم الحوثي السعودية والإمارات بارتكاب "جرائم حرب"، قائلا إن الولايات المتحدة تستخدمهما "أدوات" لتنفيذ مصالحها.

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تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله اليمنية، أطلقت فجر اليوم الاثنين 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مناطق في السعودية مما أدى إلى مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

وأعلن التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا