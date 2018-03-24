الحوثي يحذر من "تحرك شيطاني" في اليمن!

حذر زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، عبد الملك الحوثي، من "نشاط الحركة البهائية الشيطاني الجديد الذي يتغلغل في اليمن ويسعى للطعن بالإسلام".

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وقال الحوثي، أمس، خلال خطبة جمعة رجب: "اليوم استجد في ساحتنا اليمنية نشاط جديد يأتي ضمن الحرب، هو نشاط البهائية.. هذا القادم وهذا الوافد الشيطاني إلى بلدنا يطعن في الإسلام بكل صراحة ووضوح"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون.

وتابع: "أين منشأ هذا النشاط؟ انطلاقته ومنبعه يتجه من مدينة عكا في فلسطين المحتلة. إسرائيل تحتضن هذا التحرك، ترعى هذا التحرك، تؤمن لهذا التحرك الحرية الكاملة لينطلق من هناك".

وأضاف الحوثي: "شكل آخر، الأحمدية، كذلك تشبه البهائية في الطعن في الإسلام، في إخراج الناس عن الإسلام، في الكفر بالإسلام.. التبشير بالنصرانية لإخراج أبناء شعبنا وأمتنا عن الإسلام، وكذلك على نفس النمط هناك أشكال كثيرة جدا".

المصدر: وكالة أنباء "سبأ"

رُبى آغا