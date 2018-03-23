الحوثيون يعرضون فيديو إطلاق صاروخ "بدر1" قالوا إنه موجه نحو منشأة لشركة "أرامكو" السعودية

نشرت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين مقطع فيديو، قالت إنه للحظة إطلاق صاروخ "بدر1" الجديد باتجاه منشأة لشركة "أرامكو" في نجران بالسعودية.

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وكشف بيان القوة الصاروخية، أمس الخميس، عن مواصفات الصاروخ الباليستي الجديد، الذي قالت إنه يعمل بالوقود الصلب.

شاهد لحظة إطلاق صاروخ #بدر1 التي كشفت عنها القوة الصاروخية اليمنية اليوم والذي استهدف شركة ارامكو النفطية بـ #نجرانpic.twitter.com/LWDcjmiXR5 — ابراهيم مطرز (@A_mtrz) 22 mars 2018

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، شرف لقمان، إن "العام الرابع من الحرب سوف يكشف عن مفاجآت كثيرة في قدراتنا العسكرية".

من جهتها نفت شركة "أرامكو" السعودية النفطية تعرض أي من منشآتها جنوب المملكة، أمس الخميس، لأي هجوم من قبل الحوثيين بإطلاق صاروخ قصير المدى، مؤكدة أن جميع مرافقها لتكرير النفط والغاز الطبيعي على أراضي السعودية آمنة وتعمل بشكل طبيعي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا