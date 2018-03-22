"أرامكو" السعودية تصدر بيانا حول استهداف إحدى منشآتها بصاروخ حوثي

نفت شركة "أرامكو" السعودية النفطية تعرض أي من منشآتها جنوب المملكة، اليوم الخميس، لهجوم من قبل الحوثيين بإطلاق صاروخ قصير المدى.

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وأكدت الشركة في بيان أن جميع مرافقها لتكرير النفط والغاز الطبيعي على أراضي السعودية "آمنة" وتعمل بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، عبر وسائل إعلام تابعة لها، أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية" أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى من نوع "بدر 1" على منشآت شركة "أرامكو" في منطقة نجران السعودية الحدودية مع اليمن.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على القضية عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان